Экс-депутат Рады объяснил «отказ» Киева от Донбасса желанием сэкономить

https://static.news.ru/photo/d2a2db5e-c9a4-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина делает всё, чтобы жители ДНР и ЛНР не захотели войти в состав страны. Об этом заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев, комментируя «отказ» Киева от Донбасса.

По его словам, властям проще сэкономить и не платить своим бывшим гражданам, а также не решать языковой вопрос и массу других проблем. Мураев отметил, что украинские власти на самом деле уже отказались от ДНР и ЛНР, а также от планов вернуть Крым, хотя официально в этом не признаются.

По его мнению, решение оставить ДНР и ЛНР обойдётся властям дешевле, чем платить его гражданам, поэтому их легче бросить «на произвол судьбы».

Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад», — сказал он в интервью телеканалу «НАШ».

Соответствующий фрагмент интервью экс-депутат разместил у себя на YouTube-канале.

Он утверждает, что жители ДНР и ЛНР совсем не стремятся войти в состав страны, они воспринимают Киев как врага, поскольку всем понятно, с какого направления ведутся обстрелы их территорий.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о проведении в стране местных выборов: они назначены на 25 октября 2020 года. При этом в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР) голосование проводиться не будет. Подобный шаг уже заставил наблюдателей говорить о том, что Киев окончательно отказывается от Минских соглашений, которые как раз предполагают выборы в ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.