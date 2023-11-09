Экс-депутат Рады не увидел будущего у Украины с Зеленским Экс-депутат Рады Килинкаров: нынешняя украинская власть лишает страну будущего

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Спиридон Килинкаров

Политика, проводимая украинскими властями, привела к тому, что страну покинула наиболее активная и здравомыслящая часть населения, заявил в разговоре с ИА SM.News политолог, депутат Верховной рады V, VI и VII созывов от Компартии Украины Спиридон Килинкаров. По его мнению, пока у власти находятся деятели, подобные президенту Владимиру Зеленскому, страна лишена будущего.

С теми неадекватными политиками, которые представляют сегодня Украину, я вообще не вижу никакого будущего. Была надежда, что в результате этих выборов сменится парламент, сменится президент. Но сейчас нет условий для того, чтобы какая-то альтернативная точка зрения звучала, — высказал мнение политолог.

Как напоминает издание, на Украине весной 2024 года должны пройти президентские выборы, однако глава государства Владимир Зеленский предложил их отменить, мотивируя это тем, что сейчас «не лучшее время». Однако, по словам Килинкарова, основной мотив у Зеленского — остаться у власти любыми способами. Как заявил эксперт, украинский президент сейчас не устраивает ни собственное население, ни западных покровителей. А обострение конфликта Зеленского с главкомом ВСУ Андреем Залужным говорит о том, что глава государства не контролирует даже собственную команду, резюмировал экс-депутат Верховной рады Украины.

Ранее Килинкаров предположил, что в зоне СВО в скором времени начнется активное наступление Вооруженных сил РФ. По его словам, в этом случае новые границы могут быть очерчены в зависимости от того, где именно остановится продвижение российской армии.