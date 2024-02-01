«Роковая ошибка»: назван виновник провала контрнаступления ВСУ Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли по вине Залужного десять бригад

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В провале летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший потерять десять бригад, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову. По мнению экс-парламентария, вина главкома заключается в том, что именно он отдавал приказы.

Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением. <...> Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость, — сказал Мосийчук.

Он добавил, что также ничто не мешало Залужному выйти в публичное поле, когда на него начали «вешать собак» из-за закона о мобилизации.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала, в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение главнокомандующего ВСУ после утечки данных о планируемой отставке.

При этом газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники на Украине, отмечала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. По данным источника, главком в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую.