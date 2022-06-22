Экс-депутат Рады назвал сроки ввода польских войск на Украину Экс-депутат Верховной рады Кива: ввод польских войск на Украину намечен на конец июля

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Ввод польских войск на территорию Украины намечен на конец июля, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на собственный источник. По его словам, в Генштабе ВСУ уже завершили планирование этой операции.

Начало польской «миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам Генштаба Украины, к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей, — заявил Кива.

Бывший депутат считает, что, введя «польские войска», НАТО попытается сохранить свое присутствие и контроль над частью территории Украины, ранее принадлежавшей стране.

Он добавил, что конфликтная ситуация между РФ и Литвой, связанная с доставкой российских грузов в Калининградскую область, является отвлекающим маневром. Ранее литовские власти уведомили Москву об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион.

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, действия Вильнюса нарушают законы и договоренности. При вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в субъект России, подчеркнул политик.