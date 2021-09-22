Экс-депутат Рады назвал возможную причину покушения на помощника Зеленского

Покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира может быть наказанием за его участие в коррупционных схемах и рэкете. Кроме того, сейчас в стране идёт передел рынка, народ беднеет, вследствие чего происходят такие события. Об этом Lenta.ru рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, администрация президента Украины была замешана во многих коррупционных схемах, поэтому покушение могло произойти из-за «разборок».

Я думаю, всё это связано с переделом рынка, Шефир просто перешёл кому-то дорогу. Мы наблюдаем, что администрация Зеленского участвует в огромном количестве коррупционных бизнес-схем — такая печальная атмосфера руководства страны. И, естественно, когда идёт передел, рынок становится всё меньше, народ беднеет и происходят такие ЧП, — отметил экс-депутат Рады.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине повсюду «отжимается бизнес» и это делается полулегальным путём, поэтому можно понять, что недовольство у людей возрастает. Так, Шефир мог участвовать в рэкете какого-нибудь предприятия, за что, собственно, и поплатился, резюмировал Журавко.

Ранее стало известно, что на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, чиновник не пострадал. Ранения получил водитель Шефира. В мужчину попали три пули. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.