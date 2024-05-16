Экс-депутат Рады назвал истинные цели приезда Зеленского в Харьков Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский хотел взбодрить военных приездом в Харьков

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков в надежде взбодрить бойцов ВСУ, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это старый прием, который не сработает. По его словам, Зеленский «командует вперед, а сам отстает».

Зеленскому необходимо взбодрить военных. Это старый прием — приехать туда, где самая сложная ситуация на фронте. Он знал, что Россия не ударит туда, куда он приедет, по крайней мере, пока. Но этот прием не сработает. Как говорят: капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает, — пояснил Олейник.

Кроме того, поездка Зеленского в Харьков связана с недавним визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, уверен экс-депутат Рады. Он отметил, что еще в декабре 2023 года президент Украины уверил всех в надежном укреплении Харьковской области.

Блинкен приехал в Киев, ударил в бубен Зеленскому, спросил: а где же деньги? Зеленский еще в декабре всех уверял, что Харьковская область укреплена, как никакая другая, — отметил Олейник.

Зеленский ранее провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего. Он отметил, что детально обсудил с военными ситуацию на фронте в регионе. По словам Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское направление остается крайне сложным.