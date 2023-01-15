Экс-депутат Рады назвал имя виновного в ударе по жилому дому в Днепре Экс-депутат Рады Кива заявил, что взрыв в Днепре организовал глава контрразведки Украины Поклад

Фото: Соцсети

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что удар по жилому дому в Днепре организовал глава украинской контрразведки Александр Поклад. В своем Telegram-канале он написал, что взрыв мог быть осуществлен при участии бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, удар был осуществлен с целью обвинить Россию в военных преступлениях, а также потребовать больше оружия у западных стран.

Взрыв и обвал дома в Днепре может быть терактом, совершенным боевиками из «Азова». Данный теракт разработан и реализован под прямым контролем начальника контрразведки Александра Поклада. <...> Цель теракта — обвинения РФ в военных преступлениях, когда представители министерств обороны НАТО соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн». И конечно, взрыв дома в Днепре — дополнительная мотивация выделения режиму Зеленского оружия!!! — написал Кива.

Накануне сообщалось, что в украинском городе Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети были опубликованы кадры с места предполагаемого прилета. По последним данным украинских служб, в результате трагедии погибли 18 человек и пострадали 73 человека. Разборы завалов продолжаются.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, работа украинских средств ПВО спровоцировала трагедию с жертвами. Украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, однако она упала на подъезд и сдетонировала. В ВВС Украины ответили, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в многоэтажный дом в Днепре. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету, «вне зависимости от механизма ее наступления».