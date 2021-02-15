Экс-депутат Рады напал на посетителя кафе из-за русского языка

https://static.news.ru/photo/32ec312e-6fca-11eb-9ef4-96000091f725_660.jpg Фото: MOI of Ukraine/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады от партии «Свобода» Олег Гелевей напал на мужчину в кафе в центре Киева после того, как ему не понравилось, что официантка разговаривает с посетителями на русском языке.

Инцидент произошёл в кафе «Альфредо» накануне вечером. Гелевей вместе со знакомым пришёл в заведение уже в состоянии алкогольного опьянения. Бывший парламентарий подошёл к официантке и начала в грубой форме предъявлять ей претензии из-за того, что она разговаривала с посетителями на русском языке.

Как пишет издание Страна.ua, за девушку заступился один из посетителей кафе. После этого сопровождавший Гелевея мужчина достал нож и они вдвоём напали на мужчину. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает, кто именно принёс нож в кафе и стал инициатором потасовки.

Как сообщал NEWS.ru, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь получил более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области.

Ранее 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории страны.