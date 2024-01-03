Экс-депутат Рады уличил Зеленского во лжи Экс-депутат Рады Мосийчук: Киев лжет украинцам о перехвате российских ракет

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о числе ракет и беспилотников, сбитых украинскими средствами противовоздушной обороны, настраивает народ против действующей власти, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем TikTok. В видеообращении он также признал, что российская армия поражает объекты военной инфраструктуры страны.

Например, последний массовый мощный удар по Украине 29 декабря, основная часть удара пришлась на завод «Артем» и КБ «Луч». Там очень много погибших, складские помещения, весь Киев уже знает. Зачем власть это скрывает, особенно скрывает количество погибших — не знаю. Это «зелёное» вранье вот тут уже сидит, — сказал Мосийчук.

Зеленский ранее заявил, что за пять дней по Украине было выпущено более 500 ракет и дронов. Именно такая цифра прозвучала в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым созвонился киевский лидер.

До этого глава государства сообщил, что четыре человека погибли, более 90 получили ранения в результате массированного удара по Киеву и области. По его словам, пострадавшим оказывается помощь, для устранения последствий задействованы более 500 спасателей.