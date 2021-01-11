Экс-депутат Рады назвал «путём в никуда» модернизацию Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/f796eaac-5411-11eb-bba4-fa163e074e61_660.jpg Спиридон Килинкаров Фото: Спиридон Килинкаров/facebook.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал идею Киева о модернизации Минских соглашений. По его мнению, она абсолютно нереализуема.

Мне кажется, это путь в никуда, потому что никто на изменение Минских соглашений не пойдёт, — сказал экс-парламентарий радио Sputnik.

Он напомнил, что договорённости ратифицированы Совбезом ООН, переподписаны президентом Украины Владимиром Зеленским, который обещал их выполнение в полном объёме.

По его словам, шансов на пересмотре соглашений нет ещё и потому, что Киев хочет изменить последовательность их реализации. Украинская сторона настаивает на том, что не имеет значения, в каком порядке будут выполняться пункты.

У них такая идея уже не первый год, именно поэтому вопрос по Донбассу — в полном ступоре, не решается. Именно потому, что у Киева нет желания реализовывать политическую часть минских договоренностей, которые включают в себя и закон о выборах, и амнистию, и многое другое, — пояснил бывший депутат.

Как ранее писал NEWS.ru, модернизировать минские соглашения предложил министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер страны Алексей Резников. По его словам, обновление соглашений необходимо для дальнейшего процесса. Он также заявил, что Киев уже выполнил большую часть обязательств, которые взял на себя в рамках «нормандского саммита». При этом политик обвинил Москву в стремлении парализовать работу Трёхсторонней контактной группы по Донбассу и отказаться от своих обязательств.