Экс-депутат ФРГ предупредил о росте преступности из-за мигрантов

В Германии неизбежны провокации и столкновения из-за мигрантов с Украины, хотя пока прибывших не так много, заявил экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт изданию ИА SM-News. Он отметил, что сейчас в стране сохраняется видимое спокойствие, потому что приезжающие получают социальное пособие.

Я думаю, что кто-то будет провоцировать. Эти 4,5-5 млн русскоговорящих в Германии и 2,5 млн, которые зайдут, — это огромная экономическая и политическая сила. Думаю, будут программы, которые будут разделять эту диаспору, — сказал Гердт.

Он добавил, что 30 лет назад в Германии делили сферы влияния турки и курды, а немцы были вынуждены выжимать их из уже занятых областей. Порой это завершалось переговорами, но иногда потасовками, отметил Гердт.

Из-за наплыва украинцев же может начаться давление на трудовом и жилищном рынках, считает политик.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин плечом к плечу с другими странами ЕС вывозит беженцев воздушным путём из тех стран, которые не имеют общей сухопутной границы с Германией. Бербок даже специально прилетела в Кишинёв, чтобы вместе со своим молдавским коллегой Нику Попеску в очном режиме координировать работу по вывозу беженцев и взять, как она выразилась, «малую толику ответственности».