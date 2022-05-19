Экс-депутат Бундестага рассказал о дискриминации русскоговорящих в Германии Экс-депутат Бундестага Гердт рассказал о дискриминации русскоговорящих в Германии

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После начала спецоперации на Украине в немецком городе Оснабрюк все дома русскоговорящих жителей были помечены белой краской и крестами, рассказал депутат бундестага с 2017 года до 2021 года от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Более того, в Берлине зафиксированы нападения на учреждения, связанные с Россией, пишет ИА SM-News.

В самом начале этой операции у нас в городе Оснабрюк ночью белой краской и крестами пометили все дома русскоговорящих. В школу в Берлине с уклоном русского языка забросили «коктейль Молотова», — признался Гердт.

Председатель международного совета российских немцев Гердт заявил, что к нему в организацию поступало множество сообщений от русскоговорящих людей. Они жаловались на унижения в школе, увольнения с работы и прочие проявления дискриминации.

Потом ко мне обратились русскоговорящие евреи. Им всем закрыли счета в банках, — вспомнил Гердт.

В марте уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован сообщила, что дискриминация русскоговорящего населения в Германии вызывает беспокойство у правительства. Политик тогда заверила, что власти ФРГ не будут терпеть такого отношения к русским.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что так называемый русский мир является «чудовищной новой идеологией», его следует уничтожить. По его мнению, русский мир — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы.