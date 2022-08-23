Экс-депутат бундестага призывал жителей ФРГ отказаться платить за газ Экс-депутат бундестага Гердт призвал жителей ФРГ отправлять счета за газ властям

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Бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт призвал жителей ФРГ, которым не хватает средств платить по счетам за газ, писать отказ и направлять его властям, сообщает ИА SM.News. Политик считает, что правительство должно заняться этим вопросом и поддержать население.

Получите платежки на газ — пишите, что вы не в состоянии оплачивать такие энергоносители, и отправляйте это в мэрию и бундестаг. Пусть решают этот вопрос, — заявил он.

Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в $2800 за тысячу кубометров. Гердт считает, что в будущем цены будут расти, а у 60–70% населения нет возможности оплачивать счета за настолько дорогой энергоноситель.

Аналитик Игорь Юшков ранее назвал возможные сроки полной остановки «Северного потока». По его словам, газопровод может быть полностью остановлен после проведения техобслуживания с 31 августа по 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения. Эксперт отметил, что если «Газпром» остановит газопровод, то цена газа в Европе будет точно выше $3 тысяч.