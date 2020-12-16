Экс-чиновница Украины призвала «декоммунизировать» йод и зелёнку

https://static.news.ru/photo/c61a4584-4104-11eb-b85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Жителей Украины призвали «декоммунизировать» домашнюю аптечку, выбросив из неё «останки совка». С таким обращением к согражданам выступила бывший министр здравоохранения страны Ульяна Супрун.

Декоммунизация произошла по всей Украине, начиная с волны ленинопадов, запретов коммунистической символики и переименования улиц. Но останки «совка» продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем может показаться на первый взгляд — в домашней аптечке, — написала она на своей странице в Facebook.

По мнению экс-чиновницы, советские лекарства необходимо заменить на более современные и безопасные. В чёрный список Супрун попали зелёнка, йод, перекись водорода, «звёздочка» и мазь Вишневского. Кроме того, у неё есть претензии также к горчичникам и оксолиновой мази. По мнению Супрун, их использование может вызвать ожоги кожи.

Ульяна Супрун занимала должность министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. Она уже неоднократно своими высказываниями попадала в скандалы. В частности, она призывала есть «поменьше чёрной икры», а также утверждала, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья.

Супрун также называют «Доктор Смерть» из-за её «сомнительных советов», которые она давала украинцам. Для защиты от жары Супрун рекомендовала есть много мороженого, сидеть на холодных поверхностях и смело открывать окна, не боясь сквозняков. Кроме того, она советовала украинцам получать витамины из пива, писал NEWS.ru.