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Украинцы должны выйти на улицу, потому что президент страны Владимир Зеленский может сдать все интересы Киева в Донбассе, заявил бывший боевик АТО Владислав Якушев.

По его словам, журналисты специально скрывают критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе, обращая внимание людей на распространение коронавирусной инфекции. В это время должны пройти местные выборы. Однако власти могут одновременно провести голосование в ЛНР и ДНР. Этот сценарий может привести к появлению «русский танков» на Украине, передаёт «Политика сегодня».

Ранее экс-секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Александр Турчинов заявил, что Россия является «колоссом на глиняных ногах», который унаследовал от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Именно это поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.