Экс-боец ВСУ рассказал о коррупции в рядах украинской армии Экс-боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии и произволе командиров

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Бывший военнослужащий ВСУ И. Бровко рассказал корреспондентам РИА Новости о коррупции в украинской армии и жестокости командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которой он стал, участвуя в «карательной операции киевского режима» против жителей Донбасса в 2016 году. Он пояснил, что часть денег за службу ему приходилось отдавать на различные нужды, а обещанные подъемные ему так и не выплатили, сказав, что к начальству с этим вопросом обращаться не надо. Бровко служил в составе 57-й бригады 34—го батальона в должности «номер минометного расчета», передает госинформагентство.

Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», — рассказал украинский солдат.

Он утверждает, что его зарплата составляла 10 200 гривен, из которых 2 тысячи приходилось отдавать «на технику, на ремонты», а те военнослужащие, которые задавали украинскому начальству неугодные вопросы, были вскоре убиты. Он привел пример одной из такой расплаты.

Люди пропадали, кто очень много интересовался. Перед тем как я уволился пацан подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал и подложили под него, — сказал экс-боец ВСУ.

Другого сослуживца Бровко, по его словам, убили за то, что он настойчиво интересовался у начальства, почему им недоплачивают зарплату. По словам пленного, украинский военный погиб от прилетевший в окоп гранаты. Он убежден, что это было сделано своими, поскольку противоборствующая сторона была далеко от окопа и не докинула бы туда взрывчатку.

Ранее пленный боец 113-й отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко рассказал, что командир 125-го батальона ВСУ наказал мобилизованных, заставив рыть окопы и блиндажи на передовой для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, дисциплинарным мерам подвергся весь личный состав после того, как произошло несколько конфликтов с применением оружия и случаев неосторожного обращения с боеприпасами.