Экс-балерина зарабатывает £75 тысяч на продаже своего грязного белья

https://static.news.ru/photo/ceb7dd4c-ae55-11ea-937a-fa163e074e61_660.jpg Яэла Вонк Фото: yaela_vonk/instagram.com

36-летняя бывшая балерина из Нидерландов Яэла Вонк нашла необычный способ заработка, который приносит ей в месяц около 75 тысяч фунтов стерлингов.

Девушка продаёт в Интернете своё грязное нижнее бельё и предметы гардероба. Клиентов она находит на сайтах для продажи интимных фото. Девушка призналась, что из-за странных фанатов ей даже не нужно пользоваться стиральной машинкой.

Мне не нужна стиральная машина — странные фанаты покупают моё грязное бельё. Чем грязнее, тем лучше, по-видимому! — рассказала Вонк журналистам издания The Sun.

Девушка также продаёт свои интимные фотографии и видеозаписи через Сеть. По её словам, если бы не прибыльный бизнес, то во время пандемии коронавируса она столкнулась бы с серьёзными финансовыми трудностями.

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