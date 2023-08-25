Экс-агент MI6 рассказал об отчаянном шаге ВСУ Экс-агент MI6 Крук: ВСУ пошли на отчаянный шаг в попытке прорвать оборону РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пошли на отчаянный шаг, чтобы добиться успеха в ходе контрнаступления и прорвать российскую линию обороны, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-агент MI6 Аластер Крук. По его мнению, украинские войска таким образом хотели оправдаться в глазах своих союзников.

Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь, — заявил он.

Крук подчеркнул, что страны коллективного Запада, продолжающие поставлять Киеву вооружение, недовольны происходящем на фронте, поскольку ВСУ не сумели добиться значительных успехов в ходе контрнаступления. Теперь США и ЕС не смогут передавать Украине новые военные грузы в том же объеме, как было, отметил он.

Ранее американский политик и общественник Аджаму Барака заявил, что ЦРУ и Пентагон заранее знали о провале украинского контрнаступления. По его словам, Вашингтон побудил Киев отказаться от выполнения минских договоренностей и заставил сделать выбор в пользу конфликта. Теперь Белый дом обвиняет в неудачах на фронте Киев и «украинскую стратегию», заключил он.