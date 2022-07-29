Экономист заявил о планах Венгрии купить у России треть потребляемого газа Экономист Корнеев заявил о планах Венгрии купить у России треть потребляемого газа

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Власти Венгрии заявили о планах докупить у России 700 млн кубометров газа, экономист Валерий Корнеев сообщил, что это практически треть потребляемого страной топлива. Он также добавил, что Будапешт находится в неблагоприятном окружении стран Евросоюза, враждебно относящихся к России, пишет «360».

Для Венгрии это почти третья часть [потребляемого газа]. Это те объемы, которые им приходится покупать на свободном рынке. Проблема Венгрии в том, что она находится во враждебном окружении стран, которые готовы за преференции от Евросоюза терпеть любые притеснения со стороны ЕС, — заверил Корнеев.

Экономист считает Венгрию ментально близкой к России страной. По его мнению, граждане обоих государств схожим образом относятся к традиционным ценностям. Корнеев предположил, что Будапешт предпримет попытку удержать внутреннее и психологическое состояние страны, местные власти понадеятся на поддержку России в этом вопросе, резюмировал экономист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна собирается в течение этого лета заключить сделку по дополнительной закупке 700 млн кубических метров российского газа. Как отметил политик, по этому вопросу сейчас идут переговоры.