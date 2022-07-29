Экономист заявил, что Рига покупает российский газ у ФРГ по завышенной цене Экономист Михеев заявил, что Рига покупает российский газ у ФРГ по завышенной цене

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Власти Латвии приняли законопроект, запрещающий покупать российский газ, поэтому они перекупают отечественное топливо у Германии по завышенным ценам, чтобы не нарушать собственные законы, заявил экономист Александр Михеев. Вместе с этим он добавил, что Рига отказывается называть конкретного поставщика голубого топлива, ссылаясь на «коммерческую тайну», пишет «Экономика сегодня».

Как мы помним, в начале лета парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, запрещающие закупку российского газа. При этом Рига заявляла, что с легкостью откажется от сотрудничества с «Газпромом» и найдет альтернативных поставщиков. По всей видимости, «альтернативные поставщики» — это страны ЕС, которые перенаправляют российское топливо в Латвию реверсным маршрутом, — отметил Михеев.

Он уточнил, что по такому сценарию действуют и другие страны Евросоюза: например, Польша и Чехия, которые покупают газ у Германии. Михеев заверил, что Берлин в свою очередь приобретает топливо у России. По его мнению, Латвия повторяет сценарий Украины, которая была готова заниматься реверсом и переплачивать за газ, чтобы доказать отсутствие торгово-экономических связей с Москвой.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил: Евросоюз не готов к энергетической независимости от России, но продолжать меры по отказу от её энергоносителей необходимо. Дипломат отметил, что стремительно принятые на уровне Евросоюза антироссийские санкции показали неготовность к ним европейских стран в энергетическом аспекте.