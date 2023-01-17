Экономист оценил планы ЕС погрузить экономику России в рецессию Экономист Ордов: планы ЕС погрузить экономику России в рецессию являются самоубийственными

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Рассчитывая на то, что европейские санкции погрузят российскую экономику в рецессию, ЕС проводит самоубийственную политику, так как за этим последует зеркальная рецессия в самом европейском регионе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Константин Ордов, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Эксперт отметил, что экономики Европы и России зависят друг от друга, поэтому упадок одной из них вызовет упадок другой. По его словам, на ЕС движется рецессия, которая примет долгосрочный характер без доступа к российскому рынку.

Многие вещи здесь взаимосвязаны, мы ведь были основными торговыми партнерами друг у друга, особенно в энергетике. В случае, если в России действительно будет длительная рецессия — давайте предположим такой вариант, то она приведет к зеркальной рецессии в странах Евросоюза, — сказал Ордов.

Экономист отметил, что экономика Европы гораздо более чувствительна к финансовым турбулентностям, чем российская, а госдолг у европейских государств гораздо больше — в некоторых странах он достигает критических величин. Эксперт подчеркнул, что из-за санкций европейская экономика должна упасть в рецессию в первом квартале 2023 года, а при сохранении антироссийских санкций эта тенденция лишь усилится.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.