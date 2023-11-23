Экономист рассказал о последствиях протестов на границе Польши и Украины Беляев: Украине придется пойти на убытки из-за протестов на границе с Польшей

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине пора перестать капризничать и смириться с тем, что придется пойти на финансовые убытки из-за ситуации на границе с Польшей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, страна уже несколько лет живет на западные дотации.

Из-за этой блокады на границе украинская экономика задыхается еще больше. Так что пора перестать капризничать и смириться, что придется пойти на финансовые убытки. Украину содержит сейчас Запад, поэтому это не должно стать для них глобальной проблемой, — говорит экономист.

Тем не менее, отмечает эксперт, проблема весьма серьезная и сама собой она не решится, потому что страдают как производители сельскохозяйственной сферы, так и транспортные компании. Он подчеркнул, что поляки достаточно жестко и непреклонно отстаивают свои права. Беляев считает, что единственный вариант разрешить конфликт — это выполнить все требования, которые выдвигают Киеву польские перевозчики.

Выяснять, справедливо это или нет, бесполезно, юридически вопрос урегулировать невозможно. Претензии может предъявлять лишь та сторона, на чью территорию въезжают, они имеют на это полное право. Раз Украина претендует на вступление в Евросоюз, то должна научиться выполнять все правила и требования, которые им предъявляют, — резюмировал Беляев.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что забастовка польских перевозчиков на границе нанесла Украине экономический ущерб на €400 млн. По его словам, движение грузовиков затруднено уже на трех пунктах пропуска.