Экономист рассказал, как далеко может пойти Польша ради возвращения Львова Профессор Межевич: ради Львова Польша готова на военную авантюру против Украины

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша заинтересована в возвращении на фоне украинского конфликта так называемых восточных территорий и, в первую очередь, Львова, рассказал в беседе с ИА SM.News доктор экономических наук, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич. По его мнению, ради этого Варшава способна на многое, в том числе даже на вооруженную авантюру против украинской территориальной обороны.

Варшава будет стараться решить свои, я бы сказал так, коронные исторические проблемы. У этой коронной исторической проблемы есть одно название — Львов. <...> За Львов Польша пойдет на риск. Вот на риск ядерной войны не пойдет. Но если рисковать даже столкновением с деморализованными местными теробороновцами — рискнет, — подчеркнул профессор.

Он напомнил, что своими «Восточными Кресами» в Польше именуют часть западных частей Украины, Белоруссии и Литвы. И в условиях ослабления Украины в ходе специальной военной операции Польша способна попытаться захватить западную Украину, полагает эксперт.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Киев должен быть благодарен Варшаве за приют для миллионов украинских беженцев. В то же время он сообщил о намерении Польши защищать свое сельское хозяйство от украинских агроолигархов.