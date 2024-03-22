Экономист рассказал, что может ждать Харьков после отключения света Экономист Баженов: Харьков может столкнуться с продовольственными проблемами

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Отключение электричества в Харькове может привести к продовольственному кризису, заявил руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» экономист Григорий Баженов. В беседе с изданием Lenta.ru он подчеркнул, что подобное явление характерно для любого обесточенного города. Кроме того, отключение света может значительно снизить производственные возможности харьковских предприятий.

Любой обесточенный город теряет возможность производить огромное количество процессов. Речь не только о бытовых историях, но и о производственных, — заявил он.

Баженов отметил, что в сложившейся ситуации многое зависит от того, насколько долго Харьков будет оставаться без электричества. По его мнению, продовольственный кризис возникнет лишь в крайнем случае. Решить его можно будет только с помощью гуманитарных поставок, так как у города не будет возможности самостоятельно производить продукцию для удовлетворения собственных потребностей.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что город полностью обесточен. По его словам, централизованное водоснабжение и отопление почти не работают, а светофоры на улицах отключены. Электрический транспорт, днем ранее курсировавший по улицам Харькова, остановился.