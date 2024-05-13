Экономист предупредил о «плохих новостях» для Украины из-за Белоусова Кущ: выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ стало «плохой новостью» для Киева

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Выдвижение первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ стало очень плохой новостью для Украины, приводит «Страна.ua» слова экономиста Алексея Куща. По его мнению, новоиспеченный кандидат сможет помочь росту динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова. <...> Результаты можете оценить самостоятельно, — подчеркнул специалист.

Как считает Кущ, Белоусову также удастся нарастить военное производство на территории РФ. При этом он назвал первого вице-премьера человеком, который внес весомый вклад в создании модели роста российской экономики и адаптации к западным ограничительным мерам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. Кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего, признал он. Кандидат главы государства является человеком, который успешно возглавлял Министерство экономического развития России, поэтому его нельзя назвать простым гражданским чиновником, констатировал Песков.