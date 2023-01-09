Экономист предсказал возможный конец режима Зеленского Экономист Соскин заявил, что режим Зеленского ожидает крах в случае обнаружения Конгрессом США коррупции

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look PRess

Если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия Киеву, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники завершат политическую карьеру, заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, от республиканца ждут, что он разберется с деньгами, для Украины.

Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии. <…> Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный (конец. — NEWS.ru), — сказал Соскин.

Члены палаты представителей Конгресса США 7 января по итогам 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Маккарти. Он получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов. Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США.

Ранее сообщалось, что внутри Республиканской партии США начались споры из-за запроса Белого дома о выделении $37,7 млрд на поддержку Украины. Часть республиканцев согласна поддержать запрос о выделении денег, однако не все однопартийцы готовы сразу согласиться с этой идеей.