Экономист предсказал Германии убытки и холодную осень без российского газа FAZ: без российского газа Германию ожидают убытки и холодная осень

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Немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил, что в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. Потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер, отметил он в статье, опубликованной Frankfurter Algemeine Zeitung.

Германии грозит не жаркая осень, а холодная. Компании вынуждены приспосабливаться к нормированию и распределению газа Федеральным сетевым агентством, частные потребители — к росту цен и более холодным помещениям, — считает Гейниц.

Он предполагает, что курс властей на отказ от российских энергоносителей грозит большими трудностями для Германии, поскольку она сильно зависит от поставок из России. Альтернативой российскому сырью экономист назвал СПГ, но признал, что на возведение терминала для приёма топлива потребуется время. Строить его раньше было неразумно, говорит Гейниц, поскольку сырьё из России стоило дешевле.

Экономист также раскритиковал планы Германии по отказу от угольных электростанций и АЭС. Если сейчас Берлин не найдёт замены сырью из России, можно ожидать волну банкротств и всплеск безработицы, подчеркнул Гейниц.

Ранее стало известно, что колумнист немецкого издания Der Spiegel Сабина Реннефанц в своей статье заявила: возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии. По её словам, на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведте-на-Одере в восточной части страны — предприятие получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».