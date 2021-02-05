Экономист предрёк украинцам «африканские зарплаты»

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Экономику Украины ожидает падение до уровня беднейших стран Африки, а все прогнозы о том, что страна через десять лет догонит Европу по уровню заработной платы, относятся к ненаучной фантастике. Такое мнение высказал украинский экономист Юрий Гаврилечко.

Единственное, что нас ждёт — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время, — написал он в статье для портала «Главред».

Так Гаврилечко прокомментировал прогноз главы кабмина Дениса Шмыгаля, который пообещал украинцам к 2030 году догнать Польшу и Словакию по уровню зарплаты. Экономист напомнил, что ранее жителям Украины обещали уровень жизни как во Франции, но этого не произошло.

В ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет, — заключил эксперт.

Он отметил, что в последние годы Украина активно деиндустриализировалась, а единственное, что поддерживало экономику страны, — это агросектор, при этом только за счёт продажи сырья.

Как сообщал NEWS.ru, глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик назвал «самой большой ошибкой» отказ украинских властей от получения российских кредитов.