Экономист предрек выход ряда стран из зоны евро Экономист Разуваев: Испания и Италия могут выйти из зоны евро на фоне американского кризиса

Фото: transparency.org

На фоне кризиса в банковской сфере США ситуация начала накаляться в Европе, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с ИА SM.News экономист пояснил, что ряд стран, среди которых могут оказаться Испания и Италия, захотят выйти из зоны евро. Эксперт отметил, что Европу может ожидать такой же кризис, как и США.

В Европе, да, дела не лучше, чем в Америке. Более того, стран много, а валюта одна. Может быть, Испания, Италия, Греция захотят выйти. Ле Пен, когда избиралась не в этот раз, а в предпоследний, говорила о возврате к франку. Посмотрим, как пойдет, — уточнил Разуваев.

По словам экономиста, для России неучастие в мировой финансовой системе оказалось явным плюсом. Аналитик разъяснил, что инвестиции из недружественных стран на Московской бирже заморожены, значит, активы распродаваться не будут, что является залогом спокойствия для российских акционеров. Эксперт отметил, что проблема может возникнуть с ценами на нефть и газ на фоне замороженных резервов. Он предрек вероятное повторение ситуации 2008 года, когда цены на нефть резко упали. Для России это может оказаться критической ситуацией в отличии от банковского кризиса в США и Европе.

Они этот кризис сами спровоцировали. Они резко подняли ставку и тем самым обесценили долгосрочный портфель облигаций. Там убытки, убытки были бумажные, теперь, видимо, убытки уже не бумажные. Но надо понимать, что банк занимался стартапами. Это — высокие риски, — заключил экономист.

Аналитик Олег Сыроваткин ранее объяснил, что США могут отказаться от доллара, если увидят в этом очевидную выгоду. Эксперт отметил, что в банковской системе Соединенных Штатов назревает кризис, из-за которого ФРС может остановить рост ключевой ставки, а доллар потеряет в цене.