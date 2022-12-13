Экономист предрек Украине судьбу Косово Экономист Адамидов предрек Украине судьбу Косово из-за разрушений инфраструктуры

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушение украинской энергетической инфраструктуры отразится на будущем страны — она может перестать существовать как экономический субъект, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, даже если кризис закончится, многим украинцам будет негде работать. Эксперт считает, что Украина в будущем будет жить за счет дотаций Запада и никак себя не проявлять — как Косово.

Потеря возможности наладить энергоснабжение промышленных предприятий вместе с оттоком населения не может не сказаться на будущем Украины. <...> Мы скоро перестанем слышать об украинцах как об экономическом субъекте, вспоминается история Косово, которое живет на западных дотациях и никак себя не проявляет кроме захвата сербских территорий и наркотрафика, — считает Адамидов.

Экономист отметил, что даже западные издания перестали описывать перспективы украинской экономики. От положительного прогноза, по его словам, не отказался только МВФ.

Экономист Никита Масленников ранее заявил, что рост украинской экономики на 4% в 2023 году невозможен, а прогноз Национального банка Украины (НБУ) носит фантастический характер. Он уточнил, что официальные экономические показатели этой страны условны, потому что ее бюджет на данный момент зависит от помощи Запада. Эксперт уверен, что народное хозяйство Украины сейчас не может нормально функционировать. Он добавил, что украинский конфликт привел к росту цен, создал дефицит и приводит к снижению качества жизни людей, а также усиливает коррупцию, поэтому прогноз НБУ можно назвать излишне оптимистичным.