Экономист предположил, чем ответит Запад на референдумы Экономист Кричевский: в ответ на референдумы Запад может установить потолок цен на нефть

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В ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Запад может ответить запретом на судоходство с российскими грузами и возможно установит потолок цен на нефть, сообщил экономист Никита Кричевский. В беседе с РИАМО специалист отметил, что возможные санкции будут для России не критичны.

Могут отключить от SWIFT оставшиеся банки, запретить судоходство с российскими грузами, теоретически установить потолок цен на нефть. Для нас это абсолютно некритично. Корабли могут не ходить на Балтике и на Черном море, а на Дальнем Востоке будут, — сказал Кричевский.

Специалист также подчеркнул, что Россия в состоянии сама себя обеспечить всеми ресурсами, как это было в Советском союзе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что одной из основных целей новых санкций против России является ослабление ее оборонного комплекса. По ее словам, государства Европы полны решимости «заставить Кремль заплатить» за эскалацию конфликта на Украине.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о намерении Евросоюза ввести против России санкции из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию голосований, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.