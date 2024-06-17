Экономист оценил вероятность скорого дефолта на Украине Экономист Беляев: западные страны не допустят дефолта на Украине

Западные страны не допустят дефолта на Украине, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что они выделят государству достаточно средств на выполнение долговых обязательств. Экономист также предположил, что Запад может продлить срок осуществления платежей.

Западные страны не могут и не будут допускать дефолта Украины. Они дадут Украине достаточно денег, чтобы она могла выполнить долговые обязательства. Долги оформляются определенными бумагами. Может быть, страны Запада продлят срок осуществления платежей, — пояснил Беляев.

Он уточнил, что дефолт Украины не в интересах европейских стран. Экономист при этом отметил, что Украина находится фактически в состоянии истинного дефолта, когда у государства нет возможности расплатиться по собственным долгам или обслуживать их. В этом случае, как пояснил эксперт, государство может обратиться за поддержкой в те страны, которые дадут заемные деньги на закрытие обязательств.

Здесь речь идет о деньгах, которые поступают из США и европейских фондов. Благодаря направляемым кредитам Украине удается закрыть требования по деньгам. Это распространенная мировая практика по отношению к развивающимся странам, — добавил Беляев.

Ранее стало известно, что Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации $20 млрд долга. Они не получали от Киева платежей с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о моратории на два года. Срок соглашения истекает 1 августа.