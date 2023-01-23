Экономист оценил сокращение поставок газа из США в Европу Экономист Демидов счел предсказуемым сокращение поставок газа из США в Европу

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Сокращение поставок газа из США в Европу было вполне предсказуемо, заявил аналитик и международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в этом смысле не произошло ничего глобального, поскольку ЕС закрыл свои потребности и теперь Вашингтон перенаправил потоки в Азию, которые при первой же необходимости вернут в обратное русло.

Вполне предсказуемо, что крупнейший поставщик СПГ в мире США, перенаправили газовые потоки в страны Азии. Но тут важно понимать, что США не отвернулись от Европы и при первой же необходимости продолжат поставлять нужный ЕС объем СПГ, — заявил Демидов

По словам аналитика, Европа на данный момент закрыла практически все свои потребности в энергоресурсах, особенно учитывая сокращение производств и строжайшую экономию домохозяйствами. По оценкам эксперта, ЕС обеспечен всем необходимым до марта.

Ранее стало известно, что США начали перенаправлять потоки газа из Европы в Азию, где выгоднее продавать топливо. По данным Platts, за 20 дней января около 64% экспортированных из Америки грузов СПГ направлялось в ЕС против 70% в среднем в последнем квартале 2022 года. Доля поставок в Азию увеличилась с 22 до 29%.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в начале 2023 года снизились до уровня годичной давности — $780 за 1 тысячу кубометров. Этому способствовала аномально теплая погода в ноябре и начале декабря, позволившая странам ЕС сэкономить запасы топлива в хранилищах. По данным СМИ, в начале месяца потребление газа упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим нетто-закачки и на 6 января в среднем по ЕС были заполнены на 83,2% (83,9 млрд кубометров).