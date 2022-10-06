Экономист оценил последствия для Европы увеличения цен на нефть из России Экономист Рожанковский: увеличение цен на российскую нефть приведет к инфляции в Европе

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Цистерны с нефтью

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к увеличению цен на топливо и темпов инфляции в Европе, заявил Pravda.ru экономист Владимир Рожанковский, комментируя снижение добычи нефти участниками ОПЕК+. Он уточнил, что Россия — один из важнейших участников мирового рынка нефти, поэтому введение в отношении нее ограничений не могло сказаться на торговле этим ресурсом в мировых масштабах.

То есть наказание России оборачивается для потребителей в Европе дорогой нефтью и, соответственно, ускоряющейся инфляцией, — заявил Рожанковский.

Эксперт считает, что Россия использовала хорошие отношения с саудитами и большинством участников ОПЕК+, чтобы договориться о сокращении добычи, что привело к росту цен на нефть и в итоге к дополнительным вливаниям в экономику и бюджет страны.

На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение направлено на стабилизацию рынка. По его словам, сама организация ОПЕК не раз доказывала свой ответственный подход к делам, а потому сомневаться в ее решениях не приходится.

До этого американское издание The Hill сообщало, что Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену, если ОПЕК+ решит сократить добычу нефти. Информация о предполагаемом соглашении появилась в очень неудобный для него момент. Отмечается, что возможное решение ОПЕК+ может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.