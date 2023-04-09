Экономист объяснил, зачем Киев берет деньги у Запада, имея запасы золота Экономист Беляев: Киев берет деньги у Запада, чтобы не растрачивать запасы золота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что Украина обладает многомиллиардными запасами золота, это не мешает руководству страны брать деньги у Запада, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что у золотовалютных резервов Украины и у западных денег разные задачи. По его словам, большинство перечислений извне идет на производство оружия и боеприпасов для Киева. Таким образом, страны Европы и США подпитывают собственные предприятия, уточнил Беляев.

Одно другому не мешает. Если можно брать кредиты, то зачем расходовать свой золотовалютный запас. Тем более совершенно разные задачи золотовалютных резервов и западных кредитов. Запад выделяет Киеву деньги, но на своих определенных условиях, то есть не столько субсидирует Украину, сколько субсидирует свое собственное производство, в частности на закупку вооружения и оборудования, необходимых для ведения боевых действий. Для Запада это является подпиткой собственных военных предприятий, — сказал экономист.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в настоящее время золотовалютные резервы страны составляют более чем $30 млрд. Это максимальный показатель за последние 10 лет, отметил он.