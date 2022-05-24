Экономист объяснил, зачем Болгария отказалась платить за газ в рублях Экономист Артюхов: Болгария отказалась платить за газ в рублях, чтобы показать свою принципиальность

Фото pixabay.com

Болгария отказалась платить за газ в рублях, чтобы показать свою принципиальность и поддержку США, заявил кандидат экономических наук Алексей Артюхов ФБА «Экономика сегодня». Но обойтись без топлива из России, поставка которого остановилась, страна не смогла, отметил он.

Они (власти Болгарии. — NEWS.ru) очень хотели отличиться, продемонстрировать свою принципиальность и быть в первых рядах тех, кто поддерживает США и с лёгкостью может отказаться от газа. Но не вышло. В Софии видят, что ни Германия, ни Италия, ни Испания не спешат отказываться от газа, потому что он им реально нужен, а альтернативы нет, — сказал Артюхов.

Теперь Болгария согласна открывать рублёвые счета по требованиям России, считает экономист.

В свою очередь министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что правительство страны после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения. Он добавил, что в настоящее время нет необходимости отказываться от расчётов в российской валюте. Чиновник аргументировал это тем, что аналогичное решение приняли в Германии и Италии.

В ближайшие дни страна проведёт переговоры с Еврокомиссией и обсудит требование России платить за газ в рублях. Еврокомиссия должна дать дополнительные инструкции по вопросам общих поставок и закупок, поскольку в этом вопросе необходимо различать корпорации и госкомпании.