Экономист объяснил высокий спрос на древесину в Венгрии Экономист Мосейкин: венгры закупают древесину из-за связанной с энергокризисом паники

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Скачок цен на древесину в Венгрии связан с психологическим состоянием общества, считает экономист Юрий Мосейкин. По его словам, таким образом люди ищут себе успокоения в критической ситуации, связанной с угрозой дефицита энергоресурсов. Ранее на фоне разворачивающегося энергокризиса спрос на древесину в Венгрии вырос в полтора раза, в связи с чем правительство разрешило резко увеличить программу лесозаготовок, сообщает Lenta.ru.

В этом случае, когда мы говорим про экономику, мы подразумеваем человеческую психологию. Панические настроения и мысли о том, что мы будем замерзать, приводят к тому, что люди хватаются за спасательную соломинку, лишь бы как-то свое психологическое состояние умиротворить и получить какую-то надежду на то, что все обойдется, — предположил экономист.

При этом отапливаться дровами неэффективно и нерационально, отметил Мосейкин. По его словам, венгерские домохозяйства просто не обладают достаточной инфраструктурой для этого — в современных домах нет печей. Он заметил, что лишь небольшой процент жителей Венгрии, проживающих в провинциях, где сохранились домовые котельные, сможет использовать дрова для отопления этой зимой.

Я сомневаюсь, что Венгрии удастся восполнить нехватку тепловой энергии за счет дров. Их смогут использовать только какие-то домовые котельные, которые могут дать тепло для одного дома, — сообщил экономист.

В середине июля правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, что подразумевает под собой увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 млрд кубометров, поиск более 700 млн дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, наращивание добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции «Матра», продление срока работы АЭС «Пакш», а также сокращение льготной программы коммунальных платежей.

8 сентября власти Венгрии ввели ограничения на максимальную температуру воздуха в госучреждениях в 18 градусов. Кроме того, правительство пообещало обеспечить каждому жителю по 10 кубометров дров по замороженным ценам.