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Экономист объяснил связь темпов инфляции в ЕС с поддержкой США

Экономист Колташов: темы инфляции выше в тех странах ЕС, которые больше поддерживают США

Самые высокие темпы инфляции наблюдаются в тех странах ЕС, которые в большей мере поддерживают политику США и находятся под большим экономическим влиянием Вашингтона, заявил в беседе с «Народными Новостями» экономист Василий Колташов. Речь идет о Прибалтике, Польше и Румынии, уточнил эксперт. По его словам, руководители западных стран были вынуждены отказаться от получения нужных ресурсов по оптимальным ценам. Это привело к ухудшению экономической ситуации в Европе, однако страны, у которых есть хоть какая-то автономия, оказались в лучшем положении, чем те, что находятся под большим влиянием Штатов, пояснил специалист.

Те страны, которые тотально находятся под контролем США, имеют более высокий уровень инфляции. Это касается Прибалтики, Польши, Румынии. В то время, как в странах еврозоны инфляция умеренная, хотя уровень повышения стоимости энергоресурсов очень высок. Тем не менее страны, которые полностью находятся под контролем США, оказались в худшем положении, чем страны, у которых есть хоть какая-то автономия, — пояснил экономист.

Колташов добавил, что отказ от российских ресурсов привел европейскую промышленность к потере конкурентоспособности. Именно это, по его мнению, привело к тому, что европейцы столкнулись с высокими ценами на недвижимость и транспорт, повышением налогов и нехваткой рабочей силы.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее сообщил, что размер годовой инфляции в Турции, который составил 85,51%, не является для страны сверхъестественным. По его словам, турки давно привыкли к подобному росту инфляции за счет своеобразных особенностей национальной экономики. Основной причиной стремительной инфляции, по мнению экономиста, является резкая девальвация лиры. К этому еще добавляется своеобразная структура сбережений в Турции, при которой средства инвестируются в золотые слитки или наличную валюту.