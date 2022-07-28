Экономист объяснил, почему западные компании подняли цены после ухода из РФ Экономист Иванов: западные компании подняли цены из-за роста стоимости энергоресурсов

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Многие крупные западные компании, такие как Unilever, Coca-Cola, Huggies, McDonald’s и другие, подняли цены на свои товары после ухода с российского рынка из-за роста стоимости энергоресурсов, сырья и транспортировки на фоне санкций, заявил экономист Антон Смирнов в разговоре с «Экономикой сегодня». Он добавил, что значительную роль также сыграли гиперинфляция и сокращение экспортного потенциала зарубежных предприятий.

Гиперинфляция и сокращение экспортного потенциала западных компаний, безусловно, дают о себе знать. Когда обвиняют российских производителей в том, что они подняли цены на определенные товары, всегда хочется напомнить о том, что никто не хочет и не будет работать бесплатно. Аналогичная ситуация сейчас происходит в ЕС и на Западе: стоимость сырья, энергоресурсов, транспортировки растет, соответственно, затраты компаний также становятся выше, — уточнил Смирнов.

Он убежден, что цены на товары в зарубежных странах продолжат расти, так как предпосылок для этого немало. При этом, по мнению экономиста, тяжелее всего придется Евросоюзу, так как зимой стоимость голубого топлива вырастет в несколько раз. Это повлечет за собой подорожание практически всех товаров, так как себестоимость напрямую зависит от затрат производителя, в частности — на электроэнергию.

И, повторюсь, сокращение экспорта в РФ, Украину и Белоруссию тоже играет огромную роль для иностранных фирм. Они на нашем рынке делали немалые деньги, а теперь этой прибыли нет, — резюмировал Смирнов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что европейские промышленные предприятия могут отключить или перевести на нормированное потребление газа из-за снижения эффективности «Северного потока». Он пояснил, что такая мера необходима для обеспечения социальных объектов Европы теплом, водой и электричеством.