Экономист назвал Украину «черной дырой» после заявлений президента Чехии Экономист Разуваев: ситуация на Украине привела к демографическому кризису

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Петр Павел

Ситуация на Украине привела к миграционному и демографическому кризисам в стране, заявил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Как считает экономист, украинское государство превратилось в черную дыру. Так он отреагировал на заявление президента Чехии Петра Павела о том, что поражение Украины приведет к миграционному и экономическому кризисам.

Там, на Украине, черная дыра. Демографический кризис уже произошел. Крах не коснется, наверное, только самой западной части страны, потому что поляки, венгры, румыны возьмут свое. Все плохое, что могло с ними случиться, уже случилось, — пояснил эксперт.

Как отметил Разуваев, даже мировой банк указал, что несколько миллионов украинок бежали из страны. По его словам, без женщин не может быть нации. Он уверен, что все уехавшие не планируют возвращаться на Украину.

Проблема еще и в том, что украинцы не особо хотят работать. В Германии этот вопрос поднимается сейчас. Мы видим отношение кредиторов, которые отказались списывать им долги. Отношение Запада меняется, они боятся кризиса, — заключил Разуваев.

Ранее стало известно, что офицеры Вооруженных сил Украины жалуются на наказания и отстранение от должности, которым они подвергаются за сомнения в адекватности приказов командования. Подобные наказания деморализуют солдат и влияют на безопасность подразделений армии.