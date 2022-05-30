Экономист назвал сроки полного отказа Европы от российского газа Эксперт Колобанов: Европа гарантированно откажется от российского газа к 2040 году

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Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, а в случае форсирования событий — уже к 2025 году, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. По его словам, последнее возможно, если Европа направит дополнительные средства на «перекупку» действующих долгосрочных СПГ-контрактов и плавучих регазификационных терминалов.

Гарантированно [Европа сможет отказаться от российского газа] к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году. За счёт очень больших инвестиций (ВИЭ, водород, СПГ-инфраструктура и трубы) и отказа от части «зелёных» планов (в части сокращения использования атомной энергии и угля) — к 2030 году, — пояснил аналитик.

Что же касается вышеупомянутого плана отказа от газа к 2025 году, то есть надежда, что прагматизм возобладает, и власти европейских стран сочтут цену такой диверсификации слишком высокой.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста. Она также указала на то, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок.