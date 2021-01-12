Экономист назвал сроки дефолта на Украине

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Наступивший год может отметиться экономическим кризисом на Украине. Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

По мнению эксперта, в 2020 году в стране были подготовлены все условия для финансовой катастрофы. Он напомнил, что в 2021-м государству придётся вернуть более $25 млрд долгов, а это почти 70% доходной части бюджета.

Совокупный внешний долг Украины — корпоративный, банковский и государственный — превышает $121 млрд, а это больше, чем ВВП страны, подчеркнул экономист.

На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту, — цитирует Соскина «Главред».

Он высказал уверенность, что большие заимствования, которые Украина берёт под 10–12%, приведут республику к банкротству. Проводимая руководством страны монетарная и экономическая политика является неэффективной и ошибочной, полагает специалист. По его словам, «фактически власть просто оттянула дефолт».

Экономист также раскритиковал курс национального банка на увеличение наличной массы в обращении. Он назвал это безумием, которое спровоцирует инфляцию на фоне падения ВВП страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, с похожим негативным прогнозом в отношении национальной экономики выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он акцентировал внимание на том, что бюджет наступившего года был принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%. Таким образом, отметил он, республика не смогла сократить расходы при падающей экономике. Таким образом, Украина движется к дефолту, высказал уверенность Суслов.