Экономист: полный отказ от российского газа сделает ФРГ аграрной страной Экономист Юшков: полный отказ от российского газа сделает ФРГ аграрной страной

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

С немецкой стороны по-прежнему ждут российского газа, а заявление о полном отказе от топлива РФ — попытка хоть как-то повлиять на общественное мнение, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, из-за этого шага промышленность Германии перестанет существовать, а страна превратится в аграрную, пишет «Экономика сегодня».

Экономист утверждает, что ФРГ строила свое производство на советских, а позже российских ресурсах. Ее промышленность держалась благодаря дешевому газу из России, а после отказа от него резко упадет и уровень жизни в стране.

Они могут полностью заменить российский газ на западный СПГ, но при этом им придется существенно сократить сектор промышленности. Соответственно, Германия уже не будет прежней, она станет ближе к той же Испании, где почти нет производства, но сильно развит аграрный сектор, — убежден эксперт.

Юшков добавил, что отказавшись от российских энергоресурсов, Германия потеряет свой статус «мастодонта европейского производства».

Заявление о том, что Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа в декабре, ранее сделал канцлер страны Олаф Шольц. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей, а также выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку».