Экономист нашел объяснение протестам фермеров в Молдавии Эксперт Ионицэ: молдавские фермеры протестуют из-за колоссальных убытков

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В Молдавии фермеры несут колоссальные убытки из-за увеличения затрат на удобрения, оплату труда и дизельное топливо, заявил в своем блоге экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, проанализировав данные с 2019 по 2023 год. По его словам, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними. Так он прокомментировал протесты местных фермеров.

Цены на сельскохозяйственную продукцию в этом году упали вдвое по сравнению с прошлым годом: от 28% на кукурузу до 53,7% на подсолнечник. Посмотрите внимательно на динамику цен на пшеницу, которая сегодня стоит 2,55 лея/кг (14 центов), как и в 2019 году. А теперь представьте, насколько выросли производственные затраты с 2019 года, и вы поймете всю драму, которую сейчас переживают фермеры, — написал Ионицэ.

Эксперт, подсчитал, что цены на удобрения с тех пор выросли в 3–4 раза, затраты на рабочую силу — в 1,7 раза, а стоимость дизельного топлива — в 1,5 раза. По его оценкам, себестоимость сельхозпродукции выросла вдвое с 2019 года, а цены на нее остались на том же уровне.

В этом году аграрии несут колоссальные потери, я полагаю, несравнимые ни с каким другим периодом. Это и есть причина протестов, — объяснил он.

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» 23 ноября проводит протест с участием сельскохозяйственной техники в Кишиневе, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Накануне аграрии заблокировали один из въездов в столицу трактором, сообщала пресс-служба местной полиции.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что забастовка польских перевозчиков на границе нанесла Украине экономический ущерб на €400 млн. По его словам, движение грузовиков затруднено уже на трех пунктах пропуска.