Экономист Кохер займёт пост министра труда Австрии

https://static.news.ru/photo/cdd8f318-5353-11eb-a837-fa163e074e61_660.jpg Мартин Кохер Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global look Press

Новым министром труда Австрии будет назначен экономит Мартин Кохер, он сменит на этом посту уходящую в отставку Кристину Ашбахер.

Ожидается, что Кохер даст присягу президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в понедельник, 11 января.

Я рад, что мне удалось уговорить присоединиться к нашей команде ещё одного эксперта высокого уровня Мартина Кохера. Я рад, что ты, дорогой Мартин, готов в этот кризис, это трудное время, взять на себя важную задачу министра труда, — цитирует ТАСС канцлера Австрии Себастьяна Курца, представившего кандидата на пост министра.

Кохер возьмёт на себя обязанности министра труда, отмечается в сообщении. Делами семьи и молодёжи, которыми также занималась предшественница Кохера, будет заниматься министр по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Австрии Сюзанна Рааб.

Кохер — профессор экономики, научный директор Института перспективных исследований Вены. Возглавляемый им институт занимается экономическими и социальными исследованиями.

Как писал NEWS.ru, бывший министр труда Кристина Ашбахер накануне ушла в отставку после обвинений со стороны СМИ в плагиате при написании диссертации. Политик отвергла эти обвинения, подчеркнув, что её научная работа может быть подтверждена профессорами оконченного ею вуза и соответствующей экспертизой. Однако она покинула свой пост под давлением общественности.