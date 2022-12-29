Экономист Камкин: отказ от российского газа сделал Германию заложником США

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Немецкие компании заключают долгосрочные контракты на импорт СПГ из США, что является конечным результатом политики Вашингтона, направленной на расторжение энергетических связей между Россией и ЕС, заявил ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По мнению эксперта, отказ от российского газа деиндустриализирует Германию и сделает страну полностью зависимой от корпораций США. Как сообщал ранее Bloomberg, крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ, компания RWE, заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из Техаса, которые начнутся в 2027 году. Уже в этом году в ФРГ построили два СПГ-терминала, еще три сдадут в начале 2023 года.

Уже построены СПГ-терминалы в Вильгельмсхафене и в Любмине, причем последний прямо на том месте, куда приходят из моря трубы «Северных потоков». Это показывает, что американцы начали агрессивный захват рынка ЕС. <...> Иначе, чем энергетическим диктатом все это назвать сложно. Европа и Германия становятся не только заложниками американских корпораций, но и передают США многие высокотехнологичные производства, — заявил Камкин.

По словам эксперта, на власти Германии влияют два фактора: энергетический кризис и проамериканское лобби в политике и бизнесе. Впоследствии немцы оказались беспомощны перед американским диктатом, подчеркнул экономист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдным» желание Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Песков указал, что в Брюсселе «недоговаривают», поскольку хотят поменять зависимость от РФ на зависимость от американского СПГ. Только в отношениях ЕС с США «взаимности гораздо меньше», подчеркнул он.