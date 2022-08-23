Экономист допустил проведение аудита газового контракта Молдавии и России Экономист Брутер допустил проведение аудита газового контракта Молдавии и России

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«Газпром» не будет вечно предоставлять Молдавии отсрочки, но есть вероятность, что она будет и дальше просить новые уступки и льготы, заявил политолог, доктор экономических наук Владимир Брутер. Он подчеркнул, что нельзя исключать проведение аудита газового контракта Молдавии и России, так как о нем в стране говорили и раньше, а сейчас об этой идее могут вспомнить, пишет «Экономика сегодня».

Аудит не приводит к выигрышу времени, он приводят к тому, что существующая часть исторической задолженности может быть количественно пересмотрена, хотя российская сторона на такого рода аудит не соглашалась. Молдоване настаивают на том, что компания — их, и они по желанию могут проводить различные проверки, — пояснил эксперт.

Брутер напомнил о негативном примере Стокгольмкого арбитража, который в 2019 году постановил, что подписанный с Украиной контракт нарушает ее интересы. Тогда «Газпрому» пришлось выплатить «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд. Экономист допускает, что подобная история может повториться с Молдавией.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее заявил об оплате июльского транзита российского газа, поставляемого в страну «Газпромом», а также попросил отсрочку по выплате аванса за август. Он добавил, что российская газовая компания на просьбу об отсрочке платежа еще не ответила.