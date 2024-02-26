«Экономически бесплодны»: пара с доходом в 100 тысяч об отказе от детей Британцы пожаловались, что им не хватит на детей дохода в 100 тысяч фунтов в год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруги из Великобритании Никола и Люк Фрэпвэллы, совместный доход которых составляет 100 тысяч фунтов в год, пожаловались, что этих денег недостаточно для решения завести ребенка. В публикации для Daily Mail они объяснили, что, несмотря на шестизначную сумму их дохода, они по-прежнему принадлежат к числу так называемых «экономически бесплодных».

38-летний Люк работает в государственном секторе, а 33-летняя Никола занимает должность технического специалиста в медицинской компании. По подсчетам пары, траты на воспитание ребенка в Великобритании превышают сумму в 150 тысяч фунтов — это на 50 тысяч фунтов больше их совокупного дохода. Супруги признаются, что давно хотели стать родителями, но откладывали это решение из-за желания прочно встать на ноги.

Из года в год нам приходится откладывать эту мечту (завести ребенка. — NEWS.ru). Потому что печальная реальность такова, что с учетом платы за детский сад, ипотеки, коммунальных платежей, цен в супермаркетах и бесконечных домашних ремонтов и переделок мы просто не можем позволить себе завести ребенка, — объяснили они.

При этом Фрэпвэллы признают, что зарабатывают немалую сумму денег, но все равно считают ее недостаточной для решения завести ребенка. По их словам, им необходимо больше средств для поддержания того образа жизни, который они хотели бы вести с детьми, а именно — позволить им ходить в музыкальные или спортивные кружки, а также брать их с собой в отпуска.

Финансовые потрясения последних нескольких лет, сопровождающиеся резким ростом цен на энергоносители и повышением процентных ставок по ипотечным кредитам, заставили нас с особой осторожностью отнестись к дополнительным расходам, — добавили они.

Прогнозы у пары неутешительные: Никола опасается, что уже через несколько лет не сможет иметь детей, ведь, по ее словам, женская фертильность после 30 лет — «это бомба замедленного действия». При этом супруги купили новый трехэтажный коттедж в Сассексе, который требует капитального ремонта и огромных расходов.

Мы оба понимаем, что в ближайшие годы может наступить момент, когда мы поймем, что упустили шанс стать родителями по причинам, которые, по моему искреннему убеждению, от нас не зависят, — а именно из-за стоимости жизни, — и это станет источником глубокого сожаления и боли для нас обоих, — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин ранее дал рекомендацию освободить малоимущие многодетные семьи на Дальнем Востоке от уплаты налога на единственное имущество. Ответственными за контроль над исполнением поручения были назначены 11 губернаторов Дальневосточного федерального округа (ДФО).