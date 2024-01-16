Эколог спрогнозировал природную катастрофу в европейской стране Эколог Шибеев: город в Исландии может повторить судьбу древнеримских Помпеев

Фото: Icelandic Meteorological Office/Keystone Press Agency

Извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль, начавшееся 14 января, может вызвать природную катастрофу, рассказал в беседе с aif.ru эколог Олег Шибеев. По его словам, расположенный рядом с вулканом город Гриндавик рискует повторить судьбу древнеримских Помпеев. Кроме того, по словам специалиста, столицу страны Рейкьявик может накрыть кислотное облако.

Исландия в этом плане является символичным воплощением поговорки «Где тонко, там и рвется». Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдет новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавик. Тогда про него придется забыть, — считает эксперт.

По его мнению, Исландия сегодня вступает в новую вулканическую эру. Сейчас в недрах под островом накапливается огромное количество магмы, которая ищет новые пути для выхода на поверхность. При этом вулканическая активность будет распространяться и в центральной части страны. Специалист предупредил, что этот процесс продлится несколько десятилетий и станет весьма болезненным для местного населения, когда в образовавшиеся разломы будут проваливаться дома и объекты инфраструктуры, а вторжение магмы в океан может сформировать кислотные облака над прибрежной зоной, в том числе над столицей страны Рейкьявиком.

В связи с этим Шибеев напомнил об извержении вулкана Лаки, которое произошло в Исландии в 1783 году. Тогда погибли 10 тысяч человек, причем не от самого извержения, а от его кислотных последствий.

Издание отмечает, что полуостров Рейкьянес, где расположен проснувшийся вулкан, довольно плотно заселен. Там находится не только столица Исландии, но и международный аэропорт Кеблавик, а также города Гриндавик, Ньярдвик и Хафнир.

Ранее власти Исландии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Все жители города Гриндавик недалеко от места извержения эвакуированы, сам город частично обесточен.