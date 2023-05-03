Эколог допустил появление в Европе пустынь Эколог Рыбальченко допустил появление в Европе пустынных областей

Фото: Global Look Press

В странах Европы в будущем могут появиться области пустынь, высказал мнение эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко. Таким образом ученый в разговоре с «360» прокомментировал сообщения о том, что приближающееся лето вновь угрожает Европе жарой и засухой. По словам эколога, лишь от человека зависит, в каком климате ему предстоит жить.

Мы, люди, отвечаем за то, что творится вокруг нас. Мы можем допустить, что даже в сравнительно нежаркой Европе будут появляться вполне пустынные области. И наоборот: можем отвоевывать территории у засушливых областей, постепенно превращая их в сады, — отметил Рыбальченко.

Эксперт напомнил, что к опустыниванию приводит эрозия верхнего плодородного слоя почвы и нарушение водного баланса, а это означает исчезновение растений и совершенно другой климат. При этом возможен и обратный процесс, что успешно демонстрируют Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

В пустыне ОАЭ высаживают и сначала искусственно поливают растения. Это приводит к изменению климата. Китай отвоевывает землю у своих пустынь, сажая сначала наиболее устойчивые к засухе растения, потом все более и более нежные. И через некоторое время там, где была пустыня, растет сад, — пояснил эколог.

Ранее Европе предрекли «водные войны»: континент второй год подряд готовится к засухе, от которой не спасут осадки — их ожидается слишком мало.